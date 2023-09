Nouvelle Mercedes Classe E All Terrain - En direct du salon de Munich 2023 : non aux SUV (vidéo)

Dans la vie il y a les SUV et les modèles tout-chemins. Lancé par Audi en 1999 sur l’A6 Avant de l’époque, le genre automobile du break surélevé à peine modifié pour pouvoir sortir (un peu) des sentiers battus s’est rapidement popularisé chez d’autres marques. De Volvo jusqu’à Peugeot (souvenez-vous de l’ancienne 508 RXH) jusqu’à Volkswagen en passant par Seat, de nombreux modèles reprenant le même esprit sont sortis dans la foulée. Chez Mercedes, le concept « All Terrain » existe dans la gamme depuis la fin de la précédente décennie et il se retrouve aujourd’hui sur la toute dernière Classe E qui a fait peau neuve il y a quelques semaines.

Voilà donc la nouvelle Classe E forte d’une présentation plus champêtre que celle du break normal, avec les incontournables arches de roues en plastique non peint, le sabot avant et la garde au sol légèrement surélevée. Dans son mode le plus « extrême », la Classe E All Terrain est 4,6 centimètres plus haute que la Classe E normale. De quoi franchir de gros trottoirs et même quelques ornières pour les plus braves. A noter que le volume de coffre n’est « que » de 615 litres et qu’il descend à 460 litres pour la version hybride rechargeable. C’est nettement moins que la dernière Volkswagen Passat, par exemple.

Deux diesels sous le capot

Les clients français de cette nouvelle Classe E All Terrain pourront choisir entre deux versions diesel : une déclinaison à hybridation légère de 220 chevaux (220d 4Matic) et une variante hybride rechargeable de 326 chevaux (300de 4Matic) qui peut parcourir jusqu’à 102 km en mode électrique grâce à ses batteries de 19,5 kWh.

L’instant Caradisiac

A Munich, Mercedes affiche un nombre impressionnant de nouveautés sur son grand espace disposé en ville. EQA et EQB restylés, nouvelle Classe E (y compris donc cette variante All Terrain), AMG GT, Concept CLA, Concept One Eleven, CLE…la marque à l’étoile n’a pas loupé le rendez-vous allemand !