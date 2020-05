Nouvelle Mercedes Classe S : première image officielle

On a l'habitude des teasers où l'on ne voit pas grand-chose. Quelle surprise donc de voir que la première annonce de Mercedes à propos de la prochaine Classe S est une image qui montre toute la face avant.

La marque a peut-être voulu reprendre en main la communication après la diffusion récente de photos d'un modèle à peine camouflé. Le constructeur annonce un lancement au cours du second semestre 2020. Mais on peut donc espérer une présentation courant juin.

Le style de la Classe S ne sera pas révolutionné, mais il va évoluer de manière visible. Les optiques ont ainsi un aspect plus étiré et plus anguleux avec une pointe de chaque côté. Ce regard plus fin contraste avec l'énorme calandre, qui est davantage mise en avant sur cette génération, créant ainsi un bourrelet de carrosserie tout autour. La grille a des coins supérieurs rabotés. Le bouclier est traversé par une large prise d'air avec contour chromé. Fidèle à la tradition, Mercedes montre une étoile en bout de capot. Mais il y aura aussi un visage plus sportif, avec grande étoile dans la calandre.

Le reste n'a pas été montré, mais c'est déjà un bon avant-goût officiel ! Sur les photos volées, on avait vu de nouveaux feux horizontaux qui débordent sur la malle et une planche de bord réinventée, avec un grand écran central vertical.