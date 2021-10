Nouvelle Opel Astra : à partir de 23 150 €

La précédente Astra était plutôt sage, celle-ci se montre nettement plus agressive et musclée. La compacte allemande est enfin renouvelée et débarque officiellement à la commande dans le réseau français, à des tarifs finalement sans grande surprise. Le ticket d'entrée est fixé à 23 150 € sur la finition d'accès "Astra", en essence 110 ch et boîte manuelle. Côté mécanique, le choix est presque semblable à celui de la 308 : deux essence, un diesel, mais un seul hybride rechargeable. Le PHEV 225 n'est pas encore disponible sur la gamme Astra qui se contentera pour l'instant du 180 ch, probablement pour éviter trop de concurrence avec la 308 qui joue un peu plus la carte du haut de gamme.

Finitions Opel Astra 2021

Astra : jantes 16", climatisation automatique, écran "Pure Panel" tactile 10", Apple CarPlay/Android Auto sans fil, feux de jour LED, régulateur de vitesse.

: jantes 16", climatisation automatique, écran "Pure Panel" tactile 10", Apple CarPlay/Android Auto sans fil, feux de jour LED, régulateur de vitesse. Edition (rajoute) : antibrouillard LED, aide au stationnement avant/arrière, démarrage sans clé. Sur PHEV uniquement : jantes 17 pouces, Pack Drive Assist (Stop&Go, régulateur adaptatif, palettes au volant, reconnaissance des panneaux).

(rajoute) : antibrouillard LED, aide au stationnement avant/arrière, démarrage sans clé. Sur PHEV uniquement : jantes 17 pouces, Pack Drive Assist (Stop&Go, régulateur adaptatif, palettes au volant, reconnaissance des panneaux). Elegance : (rajoute à Edition) : entrée et démarrage sans clé, jantes 17 pouces, climatisation auto bi-zone, sellerie tissu/Alcantara, accoudoir central avant, Pack Drive Assist, vitres surteintées, caméra de recul, sevices connectés via Wifi.

: (rajoute à Edition) : entrée et démarrage sans clé, jantes 17 pouces, climatisation auto bi-zone, sellerie tissu/Alcantara, accoudoir central avant, Pack Drive Assist, vitres surteintées, caméra de recul, sevices connectés via Wifi. Elegance Business (rajoute à Elegance) : sièges avant et volant chauffants, filtre d'habitacle spécifique, multimédia navigation "plus".

(rajoute à Elegance) : sièges avant et volant chauffants, filtre d'habitacle spécifique, multimédia navigation "plus". GS Line (rajoute à Elegance Business) : rétroviseurs avec mémorisation, ciel de toit noir, jantes 17 "Kadet", toit noir, volant cuir premium, Pack pare-choc "GS Line", caméra 360. Ne bénéficie pas de serie du chargeur à induction, de la navigation "plus" et du filtre spécifique.

(rajoute à Elegance Business) : rétroviseurs avec mémorisation, ciel de toit noir, jantes 17 "Kadet", toit noir, volant cuir premium, Pack pare-choc "GS Line", caméra 360. Ne bénéficie pas de serie du chargeur à induction, de la navigation "plus" et du filtre spécifique. Ultimate (rajoute à GS Line) : pare-brise chauffant, sellerie cuir/Alcantara, sièges électriques et chauffants, jantes 18 pouces, toit ouvrant, Pack Intelli-Drive (conduite semi-autonome), feux adaptatifs matriciels, navigation "plus", vision tête haute.

Prix Opel Astra 2021