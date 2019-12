Nouvelle Seat Leon : rendez-vous en janvier 2020

On pensait la découvrir courant 2019. La nouvelle Leon fera finalement ses débuts l'année prochaine. Seat vient d'annoncer la date de la présentation : le 28 janvier 2020. La marque a aussi mis en ligne une petite vidéo où l'on aperçoit quelques éléments de design.

Pour l'instant, Seat met en avant les signatures lumineuses de la voiture, rappelant qu'il a été le premier à proposer des phares full LED sur le segment des compactes avec la troisième génération de Leon, apparue en 2012. Mais l'espagnol n'annonce pas d'innovation dans le domaine pour la quatrième.

La Leon 4 va surtout miser sur le look, avec l'arrivée d'un bandeau entre les feux qui s'animera à l'ouverture du véhicule. À l'avant, le regard s'affinera. Ces évolutions permettront de renforcer l'aspect sportif de la silhouette de la Leon, qui attire une clientèle plus jeune que les autres compactes du groupe Volkswagen. Seat montre aussi dans la vidéo que l'ambiance lumineuse sera soignée à l'intérieur. On aperçoit une bande de diode qui traverse toute la planche de bord et se prolonge dans les portes.

Rendez-vous donc dans un peu plus d'un mois pour découvrir la nouvelle Leon, qui adoptera une motorisation hybride rechargeable.