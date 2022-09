Nouvelle série spéciale Copa pour les Seat Ibiza et Arona 2022

Actuellement au catalogue de Seat, la citadine Ibiza se négocie à partir de 16 900€ en finition Référence avec un bon niveau de connectivité mais sans climatisation. De son côté, le petit crossover urbain Arona démarre à 18 490€ dans cette même finition Référence, qui donne droit à la climatisation manuelle ou au Seat Connect en plus de jantes de 16 pouces.

Le constructeur espagnol, dont on entend moins parler depuis que la division Cupra attire toute l'attention sur elle, vient de lancer une nouvelle série spéciale pour ces deux modèles. Cette finition « Copa » comprend un écran d’info-divertissement de 8.25 pouces, un Full Link USB , un Pack Vision+ (aides au stationnement avant et arrière avec caméra de recul) et des projecteurs Full LED avec signature lumineuse triangulaire ainsi que de l’éclairage d’ambiance intérieur LED. En complément, des jantes en alliage 16 pouces Urban Design équipent l’Ibiza tandis que des jantes de 17 pouces Urban Design sont montées sur l’Arona. La SEAT Ibiza Copa laisse le choix entre quatre motorisations : le petit 1.0 MPI 80 ch avec la boîte manuelle cinq vitesses, le 1.0 TSI plus sophistiqué en version 95 ch avec la boîte manuelle à cinq vitesses, le 1.0 TSI 110 ch avec une boîte manuelle à six vitesses et le 1.0 TSI 110 ch avec boîte DSG7. L'Arona Copa, lui, propose trois versions : le 1.0 TSI 95 ch avec la boîte manuelle cinq vitesses, le 1.0 TSI 110 ch en boîte manuelle six vitesses et le 1.0 TSI 110 ch en boîte DSG7.

Délais de livraison réduits

Seat promet que les Ibiza et Arona Copa bénéficieront de délais de livraison réduits (avant la fin de l'année 2022). Les tarifs débutent à 20 895€ avec un loyer de 179€/mois sans apport pour l’Ibiza Copa 1.0 MPI 80 ch. Celui de l’Arona Copa débute à 23 640€ ou avec un loyer de 259€/mois sans apport pour la version équipée du 1.0 TSI 95ch. Rappelons que l'Arona lancé en 2017 est en toute fin de carrière, alors que l'Ibiza a reçu son restylage de mi-carrière en 2021 et va donc aussi sur ses vieux jours.