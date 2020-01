La mode est aux SUV, et Skoda n'y est bien sûr pas insensible avec trois baroudeurs. Mais chez la marque tchèque, la meilleure vente reste la familiale Octavia. Son renouvellement n'a donc pas été pris à la légère.

Évidemment, la silhouette n'est pas bouleversée. L'Octavia reste une Skoda, avec des lignes sobres et anguleuses. Parmi les évolutions visibles, on note l'abandon des optiques coupées en deux. L'Octavia retrouve des phares d'un bloc, qui s'affinent en direction des coins supérieurs de la calandre. Celle-ci a été abaissée. À l'arrière, les feux sont maintenant horizontaux. L'Octavia 4 existe déjà en berline et break, avec une longueur identique, 4,69 mètres. Le break est plutôt dynamique avec sa lunette inclinée.

L'évolution est plus marquée à l'intérieur. On peut même dire que l'Octavia fait enfin un bon dans le temps en matière de présentation, abandonnant son architecture en T très années 90 pour une disposition horizontale, plus aérienne. L'écran central est au-dessus des aérateurs. On ressent une véritable montée en gamme, avec un joli soin apporté au détail, comme l'intégration des poignées d'ouverture des portes dans la continuité des baguettes décoratives. En bonne Skoda, l'Octavia propose une habitabilité généreuse et de bons volumes de coffre (600 litres sur la berline, 640 litres sur le break).

La montée en gamme concerne aussi la dotation. Le temps où les Skoda avaient du retard dans le groupe Volkswagen est révolu. L'Octavia peut par exemple avoir des optiques Matrix. Il en est de même pour les motorisations, puisque cette quatrième génération se met à l'hybride rechargeable (204 ch) avec une autonomie électrique de 55 km. Elle proposera aussi des essences à hybridation légère.