Nouvelle Toyota Yaris hybride : à quoi ressemble la version de base ?

La nouvelle Yaris se fait désirer ! Elle a été dévoilée avec beaucoup d'avance, puisque lors de la présentation en octobre 2019, Toyota annonçait déjà une arrivée dans les concessions pour juin 2020. Mais la crise du Covid-19 est passée par là, et la marque annonce maintenant des premières livraisons pour la rentrée.

Les derniers salons ayant été annulés, le public n'a toujours pas pu approcher l'auto et doit donc se contenter des images officielles, qui comme toujours montrent des modèles haut de gamme tout équipés. Mais est-ce que la voiture peut toujours plaire en version de base, nommée France ?

À l’extérieur

Cela commence mal. Bien que toute nouvelle, cette Yaris a des portes aux découpes bien visibles autour des vitres. Voilà un élément bien disgracieux que l'on ne pensait plus voir en 2020 ! Sur les versions hautes, la partie supérieure peinte en noir cache cela. La Yaris de base se contente aussi de roues de 15 pouces avec enjoliveurs, mais cela n'a rien de bien étonnant pour une citadine. Les plastiques ont ici un aspect brut. Bon point en revanche pour l'habillage soigné des phares. Le full LED arrive dès la deuxième finition Design. Autre élément positif : le modèle d'accès a une antenne requin.

À l’intérieur

Ici, pas de mauvaise surprise. C'est même plutôt l'inverse, grâce à la richesse de l'équipement. On trouve ainsi en série un écran tactile 7 pouces et la clim automatique. Pas d'ambiance dépouillée donc. Le seul petit défaut sur ce point est l'instrumentation un peu sommaire.

Toyota veut aussi soigner l'impression de qualité : le modèle de base reçoit la planche de bord moussée et un volant multifonction en cuir. Forcément, en base, on se contente d'une sellerie tissu noire. Le seul gros défaut est la tristesse de la présentation. Mais ce n'est pas mieux sur les haut de gamme.

L'équipement

Là, il n'y a rien à dire. Cette Yaris hybride a un prix de base élevé (20 950 €) mais l'équipement est riche. Comme dit plus haut, on a déjà la clim auto et l'écran tactile, avec connectivités Apple Car Play ou Android Auto. On a aussi le capteur de pluie et luminosité et l'accès/démarrage mains libres. Côté sécurité, cette Yaris France a d'office le freinage d'urgence automatique avec détection piéton et cycliste, l'aide au maintien dans la voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation, les feux de route automatiques et, grande première à ce niveau de gamme, le régulateur de vitesse adaptatif !

Au final

L'extérieur est un peu basique. Mais pour le reste c'est bien, avec une mention spéciale pour la partie équipement !

> La version haut de gamme

Série spéciale Première avec jantes 17 pouces, silhouette bicolore, optiques full LED, antibrouillards…