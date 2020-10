Nouvelle Volkswagen Golf GTI : voici la Clubsport de 300 ch

En 2016, pour fêter les 40 ans de la Golf GTI, Volkswagen avait lancé la Clubsport, une GTI de 7e génération plus musclée avec 265 ch, suivie de la Clubsport S, une série très limitée gonflée à 310 ch. Pour la 8e génération, pas besoin d'anniversaire ! Quelques mois seulement après la GTI de départ, voici déjà la Clubsport, qui n'est pas limitée.

Avec cette variante, Volkswagen va satisfaire ceux qui trouvent la GTI normale trop juste. En effet, cette dernière garde une puissance raisonnable de 245 ch, alors que la Ford Focus ST est à 280 ch et la Renault Mégane RS à 300 ch. Une puissance sur laquelle se cale la nouvelle Clubsport, qui a donc un 2.0 TSI de 300 ch.

Le couple culmine à 400 Nm, 30 Nm de plus que la GTI de départ. Ce modèle est une traction, c'est ce qui fera la différence avec la prochaine R. Le moteur est associé à une boîte double embrayage 7 rapports. La vitesse maxi est limitée une nouvelle fois à 250 km/h. Pour le 0 à 100 km/h, Volkswagen se contente de dire que ce sera fait en moins de six secondes.

Comme sur la GTI, on retrouve le blocage de différentiel électronique XDS. L'amortissement piloté reste en option. Le contrôle électronique de trajectoire peut être rendu plus discret ou être déconnecté. Le sélecteur de mode de conduite gagne un mode inédit nommé Special. Il est dérivé du mode Sport et a été spécialement pensé pour le circuit du Nürburgring. Volkswagen a-t-il envie de faire un chrono sur la célèbre piste allemande, dans le but d'effacer la Mégane RS Trophy-R ? Sa réponse est pour l'instant non.

Côté look, la Clubsport se reconnaît à son bouclier spécifique, avec une large prise d'air habillée d'un gros motif en nid d'abeille. Les LED en damiers sont supprimées et un nouveau contour va rejoindre les roues. La calandre et les optiques gardent le surlignage rouge. À l'arrière, on a un aileron noir spécifique. Le diffuseur est aussi revu. Il intègre deux sorties d'échappement inédites. La Clubsport reçoit en série des jantes 18 pouces (17 sur la GTI de base). Des 19 pouces sont disponibles en option. À bord il n'y a en revanche rien de particulier à signaler, si ce n'est une sellerie spécifique « ArtVelours ».

Le prix n'est pas encore connu, mais il devrait dépasser les 45 000 €, sachant que la nouvelle GTI 245 ch commence à 43 210 €. Et il faudra ajouter un malus conséquent. Avec la grille 2021, il devrait approcher les 10 000 € !