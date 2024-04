Nouvelles DS 3 Hybride et DS 4 Hybride (2024) : l'électrification légère

Et voilà deux nouvelles voitures du groupe Stellantis à adopter le groupe motopropulseur essence à hybridation 48 volts. Après celles de Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep ou Opel, ce sont cette fois celles de la marque Ds Automobiles qui y passent. Les DS 3 et DS 4 plus précisément, qui se payent un badge « Hybride » pour l’occasion.

Ce badge en met plein la vue mais il n’y a rien à voir ici avec un vrai système « full hybride » du genre de celui de Toyota, Honda ou même Renault/Dacia. Rappelons que ce groupe motopropulseur se compose d’un petit 1,2 litre essence trois cylindres turbo (ici dans une version à 136 chevaux) accouplé à une boîte automatique à double embrayage à six rapports et un petit moteur électrique de 28 chevaux, permettant à l’auto de rouler de façon 100% électrique en ville dans les phases de faible accélération (et sur des périodes limitées).

A partir de 35 200€ et pas de malus

La DS 3 Hybride démarre à 35 200€ et abat le 0 à 100 km/h en 8,4 secondes, soit un gain de 1,2 seconde par rapport au moteur essence de 130 chevaux à boîte automatique. La DS 4 Hybride, qui abat le 0 à 100 km/h en 10,4 secondes, débute elle à 39 950€ en finition Pallas et à 44 250€ en finition Etoile plus haut de gamme.

A noter que ces variantes évitent le malus écologique (112 g/km pour le DS 3 Hybride, 116 g/km pour la DS 4 Hybride) dans leurs versions de base.