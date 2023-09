Nouvelles séries spéciales Citroën E-Series : l'électrique au prix du luxe

La tarification des compactes électriques du groupe Stellantis va sans doute continuer de faire couler de l’encre et étoffer les colonnes de nos commentaires. Pas plus tard que ce matin, nous revenions sur la nouvelle baisse de prix de la Peugeot E-308, désormais affichée à 43 900€ en premier prix (et même 42 590€ via une remise immédiate). Critiquée pour son prix de lancement jugé trop élevé, elle se rapproche doucement de ses concurrentes plus abordables.

Chez Citroën, les ë-C4 et ë-C4X prennent le chemin inverse. Respectivement affichées à partir de 42 600€ et 43 300€ dans leur finition de base « You » (avec rappelons-le la même mécanique de 156 chevaux accouplée à des batteries de 54 kWh que la Peugeot E-308), les deux compactes électriques de la marque aux chevrons gagnent une nouvelle finition spéciale « E-Series ». Le prix demandé ? 44 000€ pour la cinq portes, 44 700€ pour la berline ë-C4X.

Toujours chères en comparaison de la concurrence

Les commentateurs de Caradisiac ne manqueront pas, une nouvelle fois, de commenter le prix élevé de ces deux autos électriques compactes du groupe Stellantis. Notez qu’à ce tarif, elles font des efforts de présentation et d’équipement. Outre une jolie finition biton à l’extérieur avec du blanc nacré et un pavillon noir ainsi que des jantes noires spécifiques de 18 pouces et d’autres éléments de carrosserie noirs, on retrouve à l’intérieur des sièges en Alcantara et le nouveau système d’infodivertissement My Citroën Drive Plus. Mais le chargeur embarqué permettant de charger à 11 kW au lieu de 7,4 kW reste optionnel (400€), de même que certaines aides à la conduite (pack Safety 2 à 250€).