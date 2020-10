Objectifs CO2 : où en sont les constructeurs automobiles ?

Et cocorico, selon les calculs de l'ONG International Council on Clean Transportation (ICCT), c'est le groupe français PSA en incluant Opel qui s'en tire le mieux en étant le seul à satisfaire en 2020 ses objectifs fixés à 92 grammes de CO2 par kilomètre. Une bonne nouvelle pour Carlos Tavarès car, pour rappel, les marques qui n’auront pas atteint leurs objectifs seront sous le coup d’une pénalité de 95 euros par gramme de dépassement multipliés par le nombre de véhicules vendues. La facture pourrait donc devenir rapidement très salée. Les bons chiffres de PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall) s'expliquent par une diminution globale des ventes en Europe en raison du contexte sanitaire mais surtout une explosion de l'engouement autour des véhicules électriques qui représente 6 % du volume global alors que cette part était infime en 2019.

Bon point également pour Volvo et Nissan à seulement 2 grammes de leurs objectifs. Pour le premier, cette situation est due à la part importante des modèles hybrides rechargeables dans la gamme du constructeur suédois avec 26 %. Pour le second, c'est le succès de la Leaf qui explique cela.

Renault est au pied du podium avec 3 points de retard sur ses objectifs. Tout en bas du classement, on trouve : Daimler, Fiat et Volkswagen qui sont à la traîne vis-à-vis de leurs objectifs.

La situation la plus préoccupante est celle de Daimler avec 15 points de retard (117 contre 102 g) . Le nombre de modèles hybrides rechargeables a bien progressé en un an mais cela ne suffit pas. C'est insuffisant aussi pour Fiat, qui malgré son rapprochement avec Tesla - le groupe italien a racheté les crédits carbone du géant américain - souffre d'un retard de 13 points. Ce n'est pas beaucoup mieux pour le groupe Volkswagen, qui malgré une forte communication autour de sa nouvelle gamme électrique ID.3 et ID.4 est encore en retard (11 points).

Reste donc encore quelques mois pour certains constructeurs afin de corriger le tir.