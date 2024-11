Offrez-vous une voiture de gangster avec cette vente aux enchères de ce jeudi 21 novembre !

Quoi de plus attrayant que cette énigmatique appellation "Trésors cachés de Paris" ? Pourtant, cette vente qui aura lieu ce jeudi 21 novembre 2024 à 10 h 30 au Tribunal judiciaire de Paris (6 rue du Bastion dans le 17e arrondissement), est organisée pour le compte de l’AGRASC, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

De fait, difficile d’imaginer des trouvailles d’aventuriers qui font rêver, sauf pour ceux qui aiment se raconter des histoires… Mais peut-être que, parmi les 450 lots qui seront mis aux enchères, dont des montres de luxes, bijoux, grands crus, produits high-tech, les véhicules proposés ont connu un passé rocambolesque, tel que la vie tumultueuse d’un gentleman cambrioleur, la cavale d’un couple de braqueurs ou, plus fou encore, des amendes impayées…

Quoi qu’il en soit, certaines voitures méritent l’attention, y compris pour les plus terre à terre. À commencer par la Ford Mustang Fastback V8 289 ci à boîte manuelle de 1967 ci-dessus (33 967 miles au compteur), mise à prix à 36 000 €. Ou encore une Porsche Panamera Turbo V8 4.8 PDK de 2010 avec 16 083 km au compteur (18 000 €), une Mercedes CLA 45 S AMG de 2020 et 24 600 km originaire d’Allemagne à faire immatriculer en France (33 000 €), un Audi SQ5 TDI de 2020 et 53 000 km (29 900 €) et une Abarth 500 C 595 Competizione de 2018 et 43 600 km (14 000 €).

D’autres modèles moins sportifs seront également de la partie, tels que des Mercedes CLA ou Classe GLC coupé dotés de besogneux diesels, ou encore un DS7 Crossback 1.6 THP 180 ch. Sachez que l’on y trouvera également des deux-roues, notamment des vélos électriques. Attention toutefois à ne pas s'emballer : non seulement il convient de bien vérifier la valeur des véhicules sur le marché de l'occasion avant de lever la main, mais également compter les frais de vente de 11 %.

Tentés ? Rendez-vous rapidement sur ce lien du site drouot.com, ou celui de moniteurdesventes.com pour assister à la vente en ligne. Pour la vente en salle, il convient de s’inscrire ici.

Vente à partir de 10 h 30 au Tribunal Judiciaire de Paris, 6 rue du Bastion 75 017 Paris, exposition à partir de 9 h 30 à la DRPJ, 36 rue du Bastion.