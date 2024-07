Oh tiens, la future voiture électrique de DS Automobiles

C’est une pratique assez courante chez les constructeurs automobiles : booster un peu leur image en jouant sur les modèles du passé et en les associant aux moments forts de la vie et même de l’histoire. Stellantis ne s’en prive pas dans le joli clip ci-dessous diffusé il y a quelques heures sur Youtube, qui montre notamment les vieilles Citroën Ds présidentielles ou d’autres modèles de l’ancien groupe PSA à des moments forts de notre histoire (par exemple, une Peugeot 205 au soir de la victoire de l’équipe de France de football en 1998).

Mais il y a un petit bonus dans cette vidéo à une minute et 24 secondes : un futur modèle de la gamme de DS Automobiles apparaît, illuminant sa face avant. Le constructeur ne dévoile malheureusement aucun détail technique à son sujet, mais il s’agit visiblement d’un modèle plutôt haut de gamme (positionné au-dessus de la DS 4 et probablement du DS 7).

Le DS 8 ?

S’agit-il du prochain DS 7 de seconde génération, attendu pour l’année prochaine ? Ou bien du DS 8, un véhicule encore plus haut de gamme qui doit arriver lui aussi en 2025 ? Une chose est sûre : il reposera sur l’architecture STLA Medium comme le récent Peugeot 3008, avec les mêmes grosses batteries et ses moteurs électriques. Reste à savoir si, à l’heure où beaucoup de constructeurs reviennent vers les variantes thermiques et hybrides, DS Automobiles décidera de proposer aussi des mécaniques utilisant du carburant fossile. A priori, la réponse est non.