On dirait que BMW va ressortir sa fameuse "chaussure de clown"

Chaque année, Bmw profite des célébrations de la Villa d’Este pour dévoiler de nouveaux concept-cars et voitures de série en avant-première. Le constructeur allemand est d’ailleurs associé au concours d’élégance, ce qui explique en partie sa présence et son investissement dans ce très bel évènement que suivent tous les amateurs d’autos de collection exceptionnelles (supportant quasiment la comparaison avec Pebble Beach aux Etats-Unis).

On le sait, BMW prépare une version de série du concept-car Skytop exposé l’année dernière en Italie et le véhicule pourrait être présent à cette occasion. Mais la marque à l’hélice a visiblement prévu aussi une autre nouveauté.

Un nouveau Z4 Coupé ?

Cette nouveauté se monte en partie pour l’instant dans des images peu révélatrices, avec un bout de l’arrière et une photo très floue de la voiture.

Mais on semble bien en présence d’un nouveau coupé à la silhouette évoquant fortement les Z3 et Z4 Coupé du passé, avec un long capot et un habitacle rejeté vers l’arrière façon « fastback ».

La suite du Concept Touring ?

Il se trouve que BMW avait déjà dévoilé un concept-car reprenant à son compte cette silhouette de la « chaussure de clown » comme elle était affectueusement surnommée, le Concept Touring découvert en 2023 au même évènement. Mais ici, la signature lumineuse diffère et il ne s’agit donc pas de la même voiture.

D’ici ce week-end, en tout cas, on saura enfin.