Opel Astra J OPC (2012 – 2015), la compacte de feu oubliée, dès 15 000 €

Les collectionnables, c’est quoi ?

Ce sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde !

Pourquoi l'Opel Astra J OPC est-elle collectionnable ?

Après elle, le déluge ! Véritable feu d'artifices technologique, l'Astra J OPC est l'ultime compacte sportive d'Opel, et grâce à sa grosse puissance, elle marque les esprits. Dépourvue de toute forme d'électrification, elle conserve, face aux autos d'aujourd'hui, une certaine forme de simplicité technique, gage de fiabilité dans le temps. Surtout, elle incarne cette époque où chaque constructeur ou presque proposait une super-sportive moyenne capable de défier bien des monstres plus chers qu'elles ! Le plaisir n'avait pas encore cédé la place au puritanisme écologique...

On ne le sait pas encore, mais fin 2009, quand sort l’Astra de génération J, la 4ème, on ne sait pas que ce sera la dernière à recevoir un badge OPC. GM, propriétaire d’Opel, compte se servir de la plateforme utilisée dans la nouvelle compacte au blitz dans de multiples autres modèles, en a soigné la conception. Ainsi, outre une coque plus rigide que jamais, elle complète son train arrière à essieu de torsion d’un parallélogramme de Watt, afin d’en améliorer le contrôle.

De bon augure pour la version sportive OPC, qui se fait attendre. Elle n’arrive en effet qu’en 2012, uniquement nantie de la carrosserie coupé dite GTC. Et malgré la situation financière critique à la fois d’Opel et de GM, on n’a pas lésiné sur la technologie.

Pour la première fois, l’Astra OPC se dote d’un différentiel à glissement limité, mais ce n’est pas tout. Elle a aussi droit à un train avant à pivots découplés dit Hyperstruts ainsi qu’un amortissement piloté. C’est simple, dans la catégorie, il n’y a pas mieux ! Le tout a, de surcroît, été mis au point sur le Nürburgring. Ce n’est pas un gage de réussite dynamique assurée, mais c’est alors très bon pour la com.

Sous le capot, l’Opel récupère le 2,0 l turbo tout alliage à injection directe de l’Insignia, poussé à 280 ch, là encore une cavalerie très fournie à l’époque (une Renault Mégane RS et une VW Scirocco R s'en tiennent à 265 ch), surtout que le couple culmine à quelque 400 Nm ! La boîte, exclusivement manuelle, compte six rapports.

Le freinage, signé Brembo, n’est pas en reste avec des disques de 355 mm à l’avant composés de fonte (piste de frottement) et d’aluminium (bol), pincés par des étriers allégés à 4 pistons. Le tout s’installe dans des jantes de 19 pouces, voire 20 en option, auquel cas elles seront forgées et allégées elles aussi (1,86 kg). Pas de trop, car le poids atteint tout de même 1 550 kg en ordre de marche…

Facturée 33 990 € (+ 1 300 € de malus CO2), soit 38 650 € actuels selon l’Insee, l’Opel profite d’un équipement riche : sièges Recaro en cuir/alcantara, projecteurs bixénon, clim auto, GPS, sono, Bluetooth, modes de conduite, régulateur de vitesse… En option, on trouve le toit panoramique, les aides à la conduite, le cuir ou encore le volant chauffant. De quoi se composer une auto carrément luxueuse !

On devine aussi, à la lecture de cet équipement, que l’Astra OPC n’est pas une pure sportive. D’ailleurs, chez Opel, on trouve la Renault Mégane RS trop radicale. Ce sera une erreur de jugement, la clientèle des compactes sportives allant s’orienter vers des autos toujours plus extrêmes. Malheureusement, les finances d’Opel allant de mal en pis, l’Astra OPC n’aura pas d’évolution Nürburgring, au contraire de la Corsa OPC. Elle se contentera d’un léger restyling pour 2013 (calandre désormais peinte, connectivité smartphone améliorée). Sa remplaçante, apparue en 2015, codée K, ne se déclinera pas en OPC, pas plus que la L de 2021, une Peugeot 308 en habits de Rüsselsheim…

Combien ça coûte ?

L’Astra J OPC débute à 15 000 €, en affichant 150 000 km environ. A 17 000 €, on tombe sous les 100 000 km, à 20 000 €, on s’offre une auto de 70 000 km, les plus chères, à 25 000 €, s’en tenant à 40 000 km.

Quelle version choisir ?

Il n’y en a qu’une, c’est simple… Optez pour une auto soignée, au suivi complet : la meilleure façon de conserver une bonne valeur de revente.

Les versions collector

Ce sont surtout les exemplaires en parfait état d’origine, peu kilométrés, nantis d’un maximum d’options, comme le pare-brise panoramique et, pourquoi pas, d’une couleur originale.

Que surveiller ?

Les premières Astra J OPC ont connu des soucis de boîte, Opel ayant à ce sujet organisé un rappel. Normalement, toutes les autos ont été rectifiées, mais certaines ont pu passer à travers les mailles du filet. On surveillera aussi l’état des projecteurs au xénon, sensibles à l’humidité et onéreux à remplacer.

Doté d’une chaine de distribution, le moteur se montre robuste et aisé à entretenir et semble supporter les grosses préparations, même si celles-ci ne sont pas à recommander.

Pas de problème majeur dans l’habitacle, mais attention à l’état des trains roulants, comme toujours sur ce type de voiture. Surtout que les freins peuvent revenir cher à remplacer. A terme, quand les nombreux silentblocs du train avant seront usés, prévoyez aussi un gros billet.

Pour autant, dans l’ensemble, cette Astra profite d’une fiabilité respectable.

Sur la route

Avec sa carrosserie type coupé, bien campée sur ses grandes roues et radicalisée juste ce qu’il faut, l’Astra OPC a de quoi séduire. Dans l’habitacle, le design est, là encore, avenant et la finition convenable. Le siège garantit un excellent maintien et la position de conduite n’appelle aucune critique négative. Au démarrage, le moteur émet un petit son bien sympa, mais rapidement, on trouve la boîte un peu accrocheuse. Heureusement, passé 2 000 tr/min, le moteur envoie du lourd, distillant des reprises balistiques ! Il n’aime guère la zone rouge, mais il se soucie comme d’une digne de l’étagement un peu long : les perfs impressionnent.

Le châssis ? Sur sol sec et lisse, il est à la hauteur. Si le train avant est un peu paresseux en entrée de virage, la motricité remarquable aide à s’en extraire très tôt, et le gros grip rend l’auto très efficace, sinon joueuse, en appui. Le freinage ? Là encore, l’efficacité est de haut niveau. Une Opel rigoureuse, enfin ! Du moins, tant que le revêtement est lisse. Car sur les bosses, comme ses devancières, l'Opel a tendance à rebondir, au point de ne pas tenir sa trajectoire, même (et surtout !) avec les amortisseurs réglés au plus dur.

Mieux vaut alors les laisser en souple, et s’adapter aux effets de couple notables dans le volant, qui manque alors de précision. Dommage. En compensation, la suspension se montre confortable, et l’Astra, sûre et silencieuse, se révèle dévastatrice à haute vitesse sur autobahn. La conso moyenne s’établit à 9,5 l/100 km environ, moins quand on roule très tranquillement, et beaucoup plus quand on attaque, turbo oblige…

L’alternative youngtimer

Opel Kadett GSI 16v (1988 – 1991)

Signalée par une carrosserie très aérodynamique, la Kadett de dernière génération (après, ce sera l’Astra) apparaît en 1984. Déclinée très vite en version GSI, elle ne peut pourtant pas lutter avec les ténors de la catégorie, son 1,8 l s’en tenant à 115 ch. Mais, rapidement, un 2,0 l de 130 ch arrive, en 8 soupapes puis en 16 soupapes à partir de 1988. Et là, attention les yeux, ce bloc développe 156 ch, ce qui est beaucoup à l’époque, sachant que le poids ne dépasse pas la tonne.

L’auto est donnée pour 215 km/h et passe les 100 km/h en 7,7 s : une terreur ! Y compris pour le conducteur, car le train avant a bien du mal à passer la puissance au sol. En clair, cette Kadett est une fusée, mais en ligne droite seulement. Pas grave, car on s’amuse beaucoup à son volant. A partir de 10 000 € en parfait état.

Opel Astra J OPC (2012), la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 998 cm3

Alimentation : injection directe, turbo

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs pilotés, barre antiroulis (AV) ; essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs pilotés, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 6 manuelle, traction

Puissance : 280 ch à 5 500 tr/min

Couple : 400 Nm à 2 450 tr/min

Poids : 1 550 kg

Vitesse maxi : 250 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 6,0 s (donnée constructeur)

