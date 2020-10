Opel Corsa-e : la première Corsa électrique - Salon de l'auto Caradisiac 2020

Poussé par la taxe « 95 g » qui frappera de plein fouet les mauvais élèves en matière de CO2, dès la fin de l’année 2020, le groupe PSA accélère l’électrification de ses marques. Hiérarchie oblige, c’est la marque française, Peugeot, qui a eu les honneurs d’entamer cette nouvelle aventure avec les e-208 et e-2008. Opel, fraîchement intégrée au groupe PSA (fin 2017) profite de cette alliance technique et financière pour lancer à son tour la version électrique de la Corsa. Elle s’appelle e-Corsa et elle effectue sa première apparition dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville (50) à l'occasion du premier salon automobile organisé par Caradisiac.

La Corsa-e est produite sur la même plateforme (CMP) que la 208 et reprend à l’identique la fiche technique de la petite lionne. Il s’agit d’une plateforme modulaire qui permet de produire sur la même ligne, les version thermiques et électriques. A la différence, elle est produite en Espagne à Saragosse dans l’usine historique qui fabrique la Corsa depuis 1982.

Sous le capot se trouve un moteur électrique de 100 kW (136 ch) animé par un pack de batteries de 345 kg, d’une capacité de 50 kWh (216 cellules réparties en 18 modules) logé sous le plancher pour ne pas trop affecter le volume de coffre. Avec 267 litres sous le cache bagage, ce dernier reste honorable face à la concurrence. Les cellules sont fabriquées en Chine et sont assemblées en Espagne par des filiales du groupe PSA. Ici aussi la batterie est garantie 8 ans ou 160 000 kilomètres.

La petite allemande est homologuée pour une autonomie de 337 km selon le cycle WLTP. Un chiffre raisonnable mais pas hors du commun pour une citadine de 1 530 kg. Pour la recharge, même punition que chez Peugeot. Elle dispose de série d’une prise Combo CCS, qui lui permet d’utiliser des stations de charge rapide en courant continu jusqu’à 100 kW et ainsi récupérer 80% de capacité en seulement 30 minutes. Un bon point, car à ce jour, encore peu de voitures électriques le proposent. Les temps de charges varient entre 5 et 17h (!) selon la puissance de la prise connectée.

L'Opel Corsa-e en occasion Prix d'une Opel Corsa-e : de 30 650 € à 32 650 € Prix d'un Nissan Qashqaï en occasion : de 24 000 € à 37 000 € Plus de 30 annonces d'Opel Corsa-e d'occasion sur La Centrale. Fiabilité : l'avis de Caradisiac C'est une grande première pour l'Opel Corsa. Et d'ailleurs pour la Peugeot e-208 dont elle découle. En effet, c'est la première fois que le groupe PSA/Opel introduit une motorisation électrique sous le capot de ses citadines. On parle d'une motorisation "moderne", parce que sinon, il y a eu des 106, Saxo ou même AX électriques ! La Corsa hérite donc de la chaîne de traction de la 208, et aura peu ou prou la même fiabilité. Qui est difficile à définir encore. Les premiers retours sur ces deux voitures sont pour le moment positifs. Et en général, les moteurs électriques et la technologie des batteries Lithium-ion ne pose pas de gros soucis. Ce sont plutôt les chargeurs embarqués qui peuvent poser problème. Mais pour le moment, trop tôt pour poser un jugement.

