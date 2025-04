Oui, cette voiture tient vraiment au plafond toute seule !

La McMurtry Spéirling est assurément l’une des voitures de sport les plus étranges de toute l’histoire de l’automobile. Cette toute petite monoplace de seulement 3,45 mètres de long (c’est plus court qu’une Renault Twingo) possède une motorisation électrique de 1000 chevaux, des pneus slick et surtout, une énorme turbine installée à l’arrière entraînée électriquement pour générer de l’effet de sol. Beaucoup d’effet de sol.

Tellement d’effet de sol qu’elle se targue de pouvoir produire environ deux tonnes de portance négative, disponibles dès la vitesse de 0 km/h alors qu’une Formule 1 a besoin de rouler très vite pour approcher de tels niveaux. Et forcément, cette formule imaginée par un ingénieur milliardaire anglais du nom de David McMurtry marche très fort sur circuit : l’engin possède le record chronométrique absolu de la piste de Top Gear, mais aussi celui du circuit de Goodwood (devant les Formule 1).

Collée au plafond

Et comme la voiture ne pèse qu’un millier de kilos sur la balance, elle peut théoriquement tenir au plafond dès que sa turbine géante fonctionne. Ce qu’a justement prouvé le petit constructeur McMurtry en documentant cette expérience assez rigolote où un exemplaire de la Spéirling a été démarré sur une structure plane, puis envoyé « la tête en bas » en faisant pivoter la structure le long d’un axe spécialement conçu pour ça.

Une fois mise à l’envers, magie : la voiture tient toute seule grâce à ces deux tonnes générées par la turbine (qui fait quasiment le bruit d’un hélicoptère !). Certaines voitures de course peuvent faire la même chose (voir même théoriquement certaines supercars), mais pas à cette vitesse nulle.

Un million d’euros

Rappelons que cet engin hors normes est vendu en petite série à un peu moins d’un million d’euros. Il n’a pas droit de rouler sur route ouverte et se limitera au circuit, comme les Bugatti Bolide et autres Aston Martin Valkyrie AMR Pro. D’ailleurs, elle bat peut-être ces dernières au chrono sur circuit !