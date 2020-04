Outre-Rhin, Mercedes livre ses autos gratuitement à domicile

L'achat d'une voiture neuve en ligne est déjà possible chez Mercedes en Allemagne, mais avec la limitation des déplacements et la crise économique, les marques ont trouvé de nouveaux moyens de garder le contact avec les clients, tout en écoulant des voitures, notamment en stock concession. Après Fiat ou encore Ford, qui organisent des visioconférences avec les "leads" (clients potentiels), c'est Mercedes qui annonce que les "clients qui achètent une nouvelle voiture dans la boutique en ligne Mercedes-Benz peuvent désormais la faire livrer à leur domicile gratuitement et sans contact".

Cela ne concerne évidemment que l'Allemagne, et l'acquéreur doit résider dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du distributeur choisi, ce qui est finalement assez conséquent, et laisse de la liberté aux acheteurs.

Selon nos confrères allemands, la "boutique en ligne" de Mercedes, qui permet d'acheter une voiture à distance, recense un peu moins de 500 véhicules à l'heure actuelle. Il s'agit seulement d'autos en stock, et non de prise de commande en usine.