Ouverture des commandes pour le Skoda Enyaq Coupé iV

Attendu avant l’été, le Skoda Enyaq Coupé iV est une des victimes de la pénurie de composants qui impacte l’industrie mondiale.

Pour satisfaire les plus impatients, Skoda vient tout de même d’annoncer que son SUV coupé électrique était dès aujourd’hui disponible à la commande dans toutes ses versions : 60, 80, 80X, Sportline et RS. Le véhicule est ainsi accessible sur le configurateur en ligne du constructeur tchèque, malgré des premières livraisons guère attendues avec le début de l’année prochaine, la faute à une production toujours perturbée.

Affichant des autonomies WLTP (cycle mixte) oscillant de 416 à 544 km selon la version, l’Enyaq Coupé iV (à partir de 48 010 € hors bonus pour la version 60) reprend toutes les caractéristiques de l’Enyaq iV et offre une habitabilité record pour la catégorie, avec un coffre d’une capacité de 570 litres.

La version coupé intègre également de série le grand écran central de 13’’, le toit panoramique, la caméra de recul et la charge rapide jusqu’à 120 kW/h (135 kW/h pour la version 80).

Les versions Sportline ajoutent le travel assist 2.5, la prise 230V à l'arrière, la phonebox avec recharge du téléphone par induction, la direction assistée progressive, les palettes régénératives au volant et le châssis sport.

Les versions RS (à partir de 62 210 €) se distinguent par l’intégration en série de la Crystal Face, la calandre illuminée dotée de 131 LED, des jantes en alliage de 20'' Taurus et un design intérieur spécifique RS Lounge avec une sellerie cuir/suédine et tissu microfibres avec surpiqûres « Lime », hommage au Vert Mamba, la couleur spécifique à cette version la plus dynamique de la gamme Skoda.

Quant aux livraisons, il va falloir s’armer de patience puisque les premiers clients ne recevront leur véhicule qu’en début d’année 2023.