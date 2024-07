Paradoxalement, les déclarations anti-voitures électriques de Donald Trump n'inquiètent pas Elon Musk

Bien qu’il ait récemment déclaré son intention, en cas de réélection à la présidence américaine, de mettre fin à "la nouvelle arnaque verte" que représentent à ses yeux les voitures électriques, lesquelles coûtent selon lui des "milliards de dollars" dépensés « de façon inutile », Donald Trump conserve un soutien de choix en la personne d’Elon Musk. Le patron de Tesla ne semble en effet pas s’inquiéter des intentions trumpiennes, lesquelles toucheraient selon lui davantage les autres marques que la sienne. "Ce serait dévastateur pour nos concurrents, et cela nuirait légèrement à Tesla, mais à long terme, cela aiderait probablement Tesla, à mon avis", a-t-il déclaré il y a quelques heures, lors d'une conférence téléphonique suivant l’annonce de résultats mitigés pour Tesla, qui affiche au premier semestre sa plus faible marge bénéficiaire depuis plus de cinq ans.

Et Musk d’ajouter que l’éventuelle suppression des subventions par Trump et l'impact qui en résulterait sur les ventes de ses voitures n'étaient pas cruciaux, car Tesla est avant tout selon lui une société d'intelligence artificielle axée sur la technologie de conduite autonome : «"la valeur de Tesla réside essentiellement dans l’autonomie" résume le milliardaire. La semaine dernière, le même avait évoqué la suppression des aides en ces termes sur le réseau social X (qu’il contrôle) : "supprimez les subsides, cela ne fera qu’aider Tesla. Dans le même temps, supprimez-les pour l’ensemble de l’industrie." En clair, les constructeurs - notamment chinois - qui ne font qu'importer sans produire aux Etats-Unis auraient bien plus à perdre que Tesla.

Ces déclarations s’inscrivent dans le cadre d’un retour au protectionnisme industriel le plus effréné de la part de Donald Trump, qui envisagerait de surtaxer juqu’à 200% les voitures fabriquées au Mexique de façon à les rendre "invendables" aux USA. Cela a d’ailleurs conduit Musk à mettre en pause son projet d’implantation d’usine de l'autre côté du río Grande, pour mieux agrandir son outil de production existant aux USA et fabriquer son futur robotaxi au Texas, lequel pourrait d’ailleurs prendre le nom de Cybertaxi. Ce dernier projet prend d’ailleurs du retard, et sa présentation, initialement prévue le 8 août, vient d’être repoussée au 10 octobre.