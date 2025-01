Paris 2025 : Anne Hidalgo veut encore réduire l'espace dédié aux voitures

Voiture contre vert dur. Le match s’intensifie à Paris. À l’occasion des vœux aux élus de Paris et de la Métropole, la Maire de Paris, a souhaité précipiter la métamorphose de la Capitale. « En 2025, nous allons accélérer. Paris continuera sa transformation écologique », souligne Anne Hidalgo.

Après un inventaire des actions menées (les voies sur berges, Le plan vélo, La transformation de la rue de Rivoli, La transformation de la place de la Concorde, Le périphérique…) l’édile parisienne s’est employée à dévoiler le futur.

120 projets de piétonnisation et de végétalisation

« Partout dans Paris, de nouvelles rues et places piétonnes, végétalisées, vont voir le jour. Pas moins de 120 opérations de ce type (…) seront réalisées dans les 12 prochains mois, avec des projets emblématiques comme la piétonnisation de la Butte Montmartre dans le 18e ». Au programme : limitation de la circulation, végétalisation de l’espace public et suppression de places de stationnements… Autour du Sacré-Cœur des aires piétonnes seront même fermées avec des barrières (rues Muller, Lepic, Ronsard, Durantin) afin d’y éviter toute intrusion automobile. Anne Hidalgo a également réitéré son souhait de pérenniser « l’héritage matériel et immatériel » des JO dont « la nouvelle voie dédiée au covoiturage sur le périphérique ».

Une nouvelle votation

Dans la continuité des consultations citoyennes, la mairie entend organiser une nouvelle votation le 23 mars 2025 sur le thème des rues-jardin. Un dispositif de végétalisation que la majorité municipale souhaite développer sur une vingtaine de sites.

Par ailleurs, la place de la voiture sur la chaussée sera de nouveau réduite. « Nous continuons le Plan Vélo en ouvrant de nouvelles pistes cyclables », poursuit la maire de la Capitale. Et de mettre l’accent sur « une sécurisation des carrefours, pour protéger cyclistes et piétons (…). Car nous le savons, la voiture tue ». Des vœux en forme de réquisitoire.