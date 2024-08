Pas de nouvelle Jaguar avant 2026

Les ventes de Jaguar sont tombées à des niveaux extrêmement bas ces dernières années et l’année et demie à venir va être encore plus difficile pour le constructeur anglais. La marque de Coventry se prépare en effet à supprimer la quasi-totalité de sa gamme avant la fin de l’année 2024, du petit SUV e-Pace jusqu’au grand SUV électrique i-Pace en passant par la sportive E-Type et les familiales XE et XF. Seul le SUV F-Pace doit rester au catalogue en 2025.

Et il va falloir attendre longtemps avant de découvrir de nouvelles Jaguar. Comme le rapportent les journalistes anglais d’Autocar qui ont pu discuter avec un haut responsable du constructeur, il faudra attendre 2026 pour la commercialisation des futures nouveautés de Jaguar. La marque devra donc tenir tout 2025 avec le F-Pace, qui a déjà huit ans dans les roues.

De luxueuses voitures électriques et un design en rupture

Pour rappel, Jaguar prépare une nouvelle berline sportive électrique qui se montrera d’abord sous la forme d’un concept-car au prochain salon de Los Angeles. Sa version de série, lancée aux basques de la Porsche Taycan, n’arrivera donc qu’en 2026 et d’autres modèles suivront avec une approche stylistique très différente des dernières Jaguar. Mais à l’heure où les ventes de voitures électriques stagnent un peu partout dans le monde, on se demande si la stratégie de ne vouloir commercialiser que des modèles sans moteur thermique sera la bonne pour Jaguar. Le constructeur anglais veut aussi se repositionner davantage comme une marque de luxe et arrêtera de vendre des voitures grand public comme elle a essayé de le faire avec les e-Pace et autres XE.