Jaguar va supprimer quasiment toutes ses voitures

Après une chute des ventes vertigineuses au cours des dernières années, Jaguar vient d’opérer un énorme changement de stratégie. Il n’est désormais plus question d’essayer de concurrencer Mercedes, BMW et Audi sur le créneau des modèles grand public, comme la marque anglaise a jadis essayé de le faire avec des modèles comme la berline XE et le SUV compact E-Pace. Jaguar veut désormais se recentrer sur le luxe et adopter un positionnement plus haut de gamme.

Tous les modèles thermiques actuels, dont la plupart étaient de toute façon en fin de carrière, sont voués à l’extinction. D’après les responsables de la marque qui se sont exprimé auprès des journalistes d’Automotive News, pas moins de quatre modèles vont être définitivement supprimés d’ici la fin de l’année 2024 : la berline XE, la routière Xf, le SUV compact E-Pace, le SUV électrique i-Pace et la sportive F-Type qui en a déjà fini avec sa production.

Bientôt les nouveaux modèles 100% électriques

Seul le SUV F-Pace, rival des Porsche Macan et autres Mercedes GLC, restera au catalogue en attendant l’arrivée de nouveaux modèles électriques haut de gamme. D’après le patron de la marque Adrian Mardell, ces modèles supprimés ne rapportaient « quasiment pas d’argent » à Jaguar de toute façon. Et l’objectif sera d’en gagner avec des nouveautés à zéro émission vendues plus cher. Dans un contexte où les ventes de voitures électriques se replient et où même les marques comme Bentley restent fidèles à la technologie thermique plus longtemps que prévu, la stratégie paraît audacieuse.