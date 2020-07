Pas de version 100% électrique pour la Seat Leon

La firme espagnole du groupe Volkswagen Seat donne progressivement des informations à propos des différentes versions de la compacte Leon. Après la confirmation de l'arrêt du break surélevé X-Perience avec cette nouvelle génération, c'est au tour de la compacte Leon 100% électrique de ne pas franchir le pas de la production pour une diffusion en série.

Nos confrères de la publication locale PeriodismoDelMotor indiquent en effet que le constructeur fera l'impasse sur la Leon survoltée. Le responsable de la communication Carlos de Luis révèle dans une interview accordée au média espagnol que : "l'offre électrique Seat se concentre aujourd'hui sur la citadine Mii. Un autre modèle est peut-être en préparation". Comprenez par là que ce dernier prendra la forme d'une el-Born badgée Seat sachant que la Cupra n'est autre qu'une ID.3 dynamisée.

La Cupra el-Born envoie pour rappel sa puissance au sol via les roues arrière uniquement. Cupra promet pour cette auto un 0 à 50 km/h abattu en 2,9 secondes et une autonomie de 500 kilomètres. Les automobilistes les plus pressés pourront en outre gagner jusqu'à 260 kilomètres d'autonomie en 30 minutes grâce à la recharge rapide. La version Seat bénéficiera sans doute d'une mécanique plus douce lui permettant de parcourir plus de kilomètres sans passer par la prise.