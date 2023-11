Peugeot 205 GTi Tolman : la GTi parfaite ?

Faire du neuf avec de l'ancien, voici la définition du restomod, cette tendance qui se développe de plus en plus sur le marché des youngtimers. Christopher Tolman, un britannique fou de belles mécaniques est devenu depuis quelques années un acteur incontournable du restomod très courant de l'autre côté de la Manche en raison d'une législation plus permissive qu'en France. Et l'une de ses créations prend pour base la 205 GTI.

Extérieurement, cette 205 reçoit un traitement spécifique avec une protection anticorrosion, une autre contre les gravillons et un revêtement céramique.

À l’intérieur, on remarque immédiatement l'instrumentation numérique qui singe parfaitement les compteurs d'origine.

Au premier abord, on pourrait penser qu'il s'agit d'une Peugeot 205 comme les autres, mais attention c'est très loin d'être le cas puisqu'elle a été optimisée sur bien des points et notamment la partie mécanique. Le plus gros changement concerne le moteur puisque le 1.9 reçoit de nouveaux arbres à cames, une culasse 16 soupapes de 309 GTI 16s, un calculateur Motec et un échappement révisé. Résultat : une puissance de 200 chevaux, de quoi abattre le 0 à 100 km/h en 6,5 secondes. Rien d'étonnant vu le poids de seulement 900 kg de la belle.

La partie châssis évolue grandement également avec en particulier de nouveaux réglages pour les amortisseurs Bilstein et l'introduction d'une barre anti-roulis. À cela, s'ajoute également un système de frein modernisé signé AP Racing.

Le travail effectué est énorme puisqu'il faut aux équipes de Tolman près de 700 heures pour réaliser cette transformation. Le prix est bien évidemment élevé puisque le prix de base de ces réalisations dépasse les 60 000 €. Cela tombe bien c'est bientôt Noël, voici donc le cadeau idéal.