Peugeot 308 et Volkswagen Golf, destins croisés ?

Pour beaucoup, la huitième génération de Volkswagen Golf est une légère régression par rapport au précédent modèle. Notamment en matière de qualité des assemblages et des matériaux, mais aussi et surtout d'ergonomie. La Golf 7 avait beau être un peu trop sobre, il n'empêche qu'elle était un modèle d'ergonomie et de qualité à bord. Avec son offre mécanique très généreuse, une boîte automatique à double embrayage bien connue et des technologies directement héritées d'Audi, la Golf est logiquement la meilleure vente des berlines compactes en Europe. Et la meilleure vente tout court.

Mais pour combien de temps ? La nouvelle Peugeot 308, qui commence l'effeuillage, peut-elle lui piquer sa place ? En fait, avoir un bon produit ne suffit pas. On l'a vu avec la Golf 7, ce n'est pas nécessairement le coup de coeur de design qui a fait sa réussite, mais d'autres choses, bien plus objectives : décote mesurée, réseau VW étendu en Europe. Voilà deux choses qui se mesurent.

Face à Volkswagen, Peugeot ne peut rivaliser en matière de réseau de distributeurs. Mais le lion a fait des progrès en matière de qualité (même si l'on est encore clairement un cran en dessous de la rigueur de construction d'une Golf 7 ou d'une Arteon pour la 508), de technologies et de design.

Mais alors, pourquoi la nouvelle 308 ne pourrait pas devenir la meilleure vente de sa catégorie ? Après tout, la Golf 8 part plus difficilement que sa devancière, et la 308 surfe sur la montée en gamme de Peugeot...

D'abord, cela ne peut pas se produire en un changement de génération. Mais aussi parce qu'il y a toujours ce sacro-saint problème d'image : Volkswagen est une marque allemande, et les voitures allemandes ont toujours été plus populaires que les Françaises dans l'Europe du Nord, de l'Est et même, un peu, en France. La 308 aura beau être plus technologique, moins chère (et encore, c'est à confirmer pour la prochaine génération qui sera lancée cette année), plus habitable : dans un marché mature et conservateur comme l'Europe, la lionne se heurtera à nouveau à un os. Tout au plus la 308 pourra gagner une place en doublant la Focus, grâce à la sortie du Royaume-Uni de l'Europe (les Ford sont très populaires outre-Manche). La première place paraît malgré tout hors d'atteinte. A moins que...