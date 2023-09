Peugeot 508 restylée: espèce en danger - vidéo en direct du salon de Lyon 2023

La Peugeot 508 est l’une des dernières représentantes du segment de la « berline de Papa », dont la tradition chez Peugeot remonte à la 403 (en 1955 !).

Alors bien sûr, la recette a un peu évolué au fil des ans : avec son pavillon très incliné (ce qui ne facilite pas forcément l’accès à bord) et ses portières dont la partie supérieure se passe d’encadrement, la 508 s’apparente ainsi à un coupé 4 portes.



Cela se traduit donc notamment par l’adoption du nouveau logo Peugeot, de feux matriciels, de boucliers redessinés et d’une signature lumineuse repensée, avec notamment des « crocs » avant verticaux qui se recentrent un peu.



Sous le capot, on ne trouve plus qu’un seul bloc diesel, en l’occurrence le BlueHDI 130 accouplé à une transmission EAT à 8 rapports.

En essence, Peugeot a retenu des blocs hybrides rechargeables 180 et 225 ch, qui disposent d’une autonomie électrique d’une soixantaine de km.

Les tarifs de la gamme 508 démarrent à 44 350 € en diesel et 49 250 € en hybride rechargeable.