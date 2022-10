Peugeot & Citroën : une vente mémorable en vue

Peugeotistes et citroënistes, à vos chéquiers ! Une bien belle vente se profile à l’horizon le dimanche 23 octobre, avec quelques 100 voitures appelées à passer sous le marteau, auxquelles s’ajouteront 59 objets de collection parmi lesquels un moteur neuf Peugeot V10 de F1.

Organisé dans le cadre du Musée de l'Aventure Peugeot, à Sochaux, l’événement verra se succéder nombre de petites merveilles, dont certaines ont particulièrement retenu notre attention.

Si le clou de la vente est une Formule 1, en l’occurrence une McLaren MP4/9A de 1994, on a surtout hâte de connaître les valeurs qu’atteindront cette 2CV Charleston de 1990 affichant 14 000 km (et estimée entre 22 et 28 000 €), cette GS Birotor de 1973, l’une des cinquante survivantes (22 000 km seulement), ou bien encore cette 205 Rallye de 1988, homologuée rallye (Groupe N) et estimée entre 25 et…45 000 €.

On citera aussi cette Citroën C15 1.1 de 1994 n’ayant parcouru que 29 000 km, sans doute l’une des plus belles encore en circulation, et dont le prix risque de s’envoler (estimation entre 6 000 et 9 000 €).

Sans oublier ni cette improbable 806 Procar alignée aux 24H de Spa en 1997 (le seul monospace de course de l’histoire !), ni ce concept-car motorisé 20-cœur qui annonçait la future 206 CC, ni cette 406 de 1998 à la carrosserie criblée de balles et qui a servi au cinéma.

Autre rareté, cette improbable et unique Citroën C5 break (joliment) rhabillée par le préparateur allemand Carlsson, et qui avait été exposée au salon de Francfort 2001. 28 km au compteur, et prix estimé entre 20 et 30 000 €.