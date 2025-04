Peugeot contre Renault, le match reste serré

Entre Renault et Peugeot, c’est une guerre qui dure depuis la nuit des temps ou presque pour la place de marque automobile française numéro un du marché européen. Jusqu’à la fin de la précédente décennie, l’enseigne au losange gardait systématiquement l’avantage sur celle au lion.

Mais depuis quelques années, la montée en puissance de Peugeot lui a permis de se rapprocher de son principal concurrent au nombre de ventes sur le Vieux continent (et même de le doubler en 2022). En 2024, Peugeot a réussi à livrer 642 074 voitures neuves en Europe soit une hausse de 1%. Renault, de son côté, a livré 695 039 véhicules sur la même période (soit une hausse de 2%).

En 2025, avantage Peugeot

Pour l’année 2025, le match entre les deux plus grosses marques automobiles françaises s’annonce très serré : d’après les chiffres de l’ACEA, Renault a livré quelque 107 258 voitures neuves sur les deux premiers mois soit une hausse de 18,5%. Du côté de chez Peugeot, ce sont 111 443 véhicules qui ont été distribués soit une baisse de 3,5% par rapport à la même période de l’année dernière.

Peugeot fait donc la course en tête pour le moment, mais Renault semble à chaque fois terminer mieux l’année (peut-être en utilisant davantage de ventes tactiques sur les derniers mois ?). Le contexte semble en tout cas plus favorable pour Renault qui vient de lancer plusieurs modèles importants (R5 E-Tech, R4 E-Tech, Symbioz, Austral et Espace restylés plus tard dans l’année), mais Peugeot mise sur son récent 3008 qui a réussi un bon démarrage et son 2008 restylé.

Derrière, tout le monde est loin

Derrière Peugeot et Renault, les autres marques des groupes français sont loin. Citroën a écoulé 58 227 voitures neuves sur les deux premiers mois de l’année, soit une chute de 16% par rapport à la même période de l’année dernière. Opel accuse 27% de baisse avec 53 620 autos distribuées et Fiat recule de 26,9% (46 589 autos). Au sein du groupe Renault, Dacia recule de 2% à 98 498 autos.