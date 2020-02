Peugeot dévoile le pick-up Landtrek

La catégorie des pick-up « midsize », avec une tonne de charge utile, représente plus de 2,4 millions de ventes annuelles dans le monde. De quoi susciter des convoitises. Ces dernières années, plusieurs marques ont donc tenté leur chance, espérant récupérer une petite part de ce beau gâteau.

À la clé, une série d'échecs ! Les Fiat Fullback, Mercedes Classe X ou Renault Alaskan ne sont parvenus à prendre que quelques miettes aux références du segment (Ford Ranger, Mitsubishi L200, Nissan Navara, Toyota Hilux). Mais cela n'a pas refroidi Peugeot ! Le Lion dévoile en effet à son tour un pick-up, le Landtrek.

Peugeot va toutefois limiter la prise de risques. Déjà, le modèle ne sera pas proposé en Europe. Le Lion est conscient que les ventes seraient marginales. Le Landtrek sera d'abord lancé dans des régions où le marché du pick-up est bien développé, à savoir l'Amérique Latine et l'Afrique subsaharienne. Peugeot a d'ailleurs une bonne notoriété sur ces marchés, notamment en Afrique où sa 504 pick-up a été produite jusqu'en 2005 !

Autre aspect : le constructeur s'est associé au chinois Changan pour concevoir ce véhicule et ainsi partager les coûts. Une version chinoise a d'ailleurs déjà été présentée en 2019, avec le nom Kaicene F70. Le Landtrek s'en distingue par sa face avant, le reste étant identique. Le Peugeot reçoit notamment de petites dents lumineuses placées le long de la calandre.

Le Landtrek existe en variante double cabine avec une longueur de 5,33 mètres et en simple cabine, mesurant 5,39 mètres. La benne mesure 1,63 ou 2,43 mètres de longueur, avec dans les deux cas 1,60 mètre de largeur (1,22 m au niveau des roues). De quoi embarquer trois euro-palettes sur la simple cabine. La charge utile dépasse une tonne (jusqu'à 1,2 tonne selon les versions). La marque proposera de nombreux accessoires pour configurer le modèle selon ses besoins : marchepieds, hard top vitré, arceau de sécurité…

La bonne surprise vient de l'habitacle, avec une présentation moderne et soignée, proche des dernières productions de la marque. Il peut ainsi y avoir un écran 10 pouces façon tablette, en hauteur, et une rangée de boutons façon touches de piano. Jusqu'à 6 personnes peuvent prendre place à bord, avec donc une banquette 3 places à l'avant. La banquette arrière peut se rabattre en 60/40.

Deux moteurs sont au menu : essence 2.4 turbo de 210 ch et diesel 1.9 150 ch. Le modèle existe en 4x2 propulsion ou 4x4, avec un mode à rapports courts. Il y a un système de contrôle de vitesse en descente. Le Landtrek peut passer des gués de 600 mm. Les angles d'attaque et de fuite vont jusqu'à 30 et 27°. La vision par caméra 360° permet d'avoir une vue autour de l'auto en hors-piste.