La vérification Caradisiac - Peugeot : des promos vraiment historiques pour les 210 ans ?

Quelle est la promesse ?

Peugeot vient de donner le coup d'envoi des célébrations de son 210e anniversaire avec une nouvelle campagne de promotions. Et la marque promet ni plus ni moins "des offres historiques".

Promesse tenue ?

Alors n'attendez pas des prix fracassés, ce n'est pas non plus la braderie du siècle. Mais il est vrai que les coups de pouce accordés dans les concessions sont généreux. Surtout, pour plusieurs modèles, les aides atteignent des niveaux records. Par exemple, sur la 508, alors que l'offre de reprise était depuis plusieurs mois de 3 000 €, elle est doublée et atteint 6 000 € !

Du côté des 308, 3008 et 5008, le Lion fait un geste supplémentaire, puisque l'aide à la reprise passe de 4 000 à 5 000 €. Une valeur toutefois maximale pour les modèles les plus haut de gamme (GT BlueHDi 180 ch). Il faut quand même souligner que cela coïncide au moment où Peugeot s'apprête à dévoiler leur variante restylée, il faut donc déstocker. À vous de bien négocier les 5 000 € sur les modèles moins chers.

Preuve que Peugeot marque bien le coup pour ses 210 ans, il se fait généreux avec ses dernières nouveautés. Les 208 et 2008 profitent ainsi d'un rabais de 3 000 €, alors que c'était 1 300 € cet été. Des coups de pouce appréciables sur des véhicules récents qui se vendent très bien.

Le détail des promos

108 : aide à la reprise de 3 000 €, soit jusqu'à - 24,4 %.

208 : aide à la reprise de 3 000 € (hors électrique), soit jusqu'à - 18,9 %.

2008 : aide à la reprise de 3 000 € (hors électrique), soit jusqu'à - 13,6 %.

308 : aide à la reprise de 5 000 €, soit jusqu'à - 20,6 %.

3008 : aide à la reprise jusqu'à 5 000 € sur Blue HDi 180 ch GT (soit - 11,2 %).

5008 : aide à la reprise jusqu'à 5 000 € sur Blue HDi 180 ch GT (soit - 10,7 %).

508 : aide à la reprise de 6 000 € (sur une sélection de modèles en stock), soit jusqu'à - 17,7 %.

Rifter : aide à la reprise de 4 000 €, soit jusqu'à - 17,1 %.

Traveller : aide à la reprise de 8 000 € (hors électrique), soit jusqu'à - 21,1 %.

Offres valables pour des commandes jusqu'au 31 octobre 2020 (livraison avant le 31 décembre 2020).