Peugeot Inception Concept : rendez-vous le 5 janvier 2023

Ce fut la surprise du Mondial de l’Auto, Peugeot annonçait un nouveau concept, mais absent du stand ! Le constructeur ne voulait certainement pas voler la vedette à sa nouvelle venue : la Peugeot 408. Cette fois-ci, sa découverte se précise puisqu’il sera présent au salon consacré aux nouvelles technologies et aux innovations, le CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas, le 5 janvier prochain. Un salon de plus en plus convoité par les constructeurs.

Ce concept Inception doit montrer « comment la marque tire parti des plateformes natives électriques de nouvelle génération BEV-by-design ». On peut donc s’attendre à quelques précisions concernant les futures architectures STLA.

Mais c’est surtout au niveau du style que cette Inception suscite notre curiosité. En effet, il « transformera le design de la marque » précise Peugeot, tout en indiquant que la posture féline et les signatures lumineuses à trois griffes seront de la partie. L’intérieur devrait également être intéressant avec un design inédit et un i-Cockpit réinterprété.

En clair, ce concept annonce le look des futurs modèles mais il va falloir encore être patient avant que cela se concrétise sur les modèles de série.