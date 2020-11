Peugeot lance une nouvelle concession virtuelle

Le deuxième confinement donne un coup d'accélérateur à la vente de voitures en ligne. PSA était déjà bien placé sur ce terrain, ayant mis en avant au printemps la possibilité d'acheter ses modèles via le Peugeot Webstore et le Citroën Carstore, des sites qui répertorient les véhicules en stock.

La firme au lion va plus loin avec le lancement de Peugeot Direct, que l'on peut voir comme une concession virtuelle. Sur cette plate-forme en ligne, le client peut tout faire, de la découverte du véhicule à la prise de commande.

Cela commence donc par la possibilité de découvrir en détail les véhicules, avec un expert de la marque qui fait une présentation en visio de la voiture. Il y a un showroom virtuel en accès libre, tous les jours de la semaine, de 10 heures à 20 heures. On peut échanger en audio et en vidéo avec le représentant de la marque. Il est aussi possible de prendre un rendez-vous pour découvrir un véhicule précis.

Convaincu par le modèle ? On peut passer la commande depuis chez soi. Trois méthodes sont possibles : via un conseiller commercial d'une concession "physique" qui vous appelle pour gérer cela par téléphone, via un conseiller en ligne, ou directement sur le site Peugeot Store. Avec ce dernier, on a un tarif déjà négocié sur le nouveau véhicule et une proposition de reprise de l'ancien. Il y a d'ailleurs en ce moment une offre spéciale Peugeot Direct, jusqu'à 500 € de remise.

Ensuite, on procède à la livraison sur le mode "click and collect". Les concessions sont en effet autorisées à recevoir du public sur rendez-vous pour remettre les clés du modèle.