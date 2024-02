Peugeot remonte le prix de la E-208 électrique

Depuis quelques semaines, Peugeot enchaîne les baisses de prix sur ses modèles électriques. Le tout nouveau E-3008 fait l’effort de s’adapter aux tarifs de ses concurrents, la E-308 a baissé à plusieurs reprises ses tarifs récemment et la petite E-208 aussi. Elle s’affichait récemment à 33 550€ et même à 32 550€ grâce à une remise immédiate. Mais le constructeur au lion prend une direction inverse pour sa citadine électrique : il vient de relever son prix de base à 34 100€ en finition Allure, soit 33 080€ via une remise immédiate.

Le prix de base de la Peugeot 208 thermique augmente lui aussi légèrement, avec une addition de départ désormais fixée à 19 350€ au lieu de 19 200€ précédemment. Rappelons que la Renault Clio, elle, s’affiche à partir de 18 700€ (elle vient d’augmenter de 200€).

Une stratégie étonnante

Sachant que de nouvelles citadines électriques plus abordables arrivent (la Citroën ë-C3 à 23 300€ et la Renault 5 E-Tech à 25 000€), cette stratégie de Peugeot a de quoi surprendre. La E-208 était déjà considérée comme un modèle assez cher et on trouve désormais des modèles électriques compacts moins chers, comme la Renault Mégane E-Tech à partir de 34 000€ (avec des batteries plus petites, certes).