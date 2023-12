Peugeot change encore sa stratégie sur la E-208 électrique

Depuis l’arrivée de la version restylée de la Peugeot 208, le constructeur de Sochaux a déjà baissé à deux reprises le prix de sa déclinaison électrique. Elle se négociait d’abord à 35 300€ puis à 34 850€, tombant même à 33 810€ grâce à une remise immédiate quasi-permanente. Et voilà encore une nouvelle baisse de prix de la citadine française à zéro émission, désormais affichée à 33 550€ en premier prix et finition Active. Soit 32 550€ avec l’application de la remise immédiate.

Mais attention, à ce prix les clients auront l’ancien groupe motopropulseur apparu sur la voiture en 2020, avec le moteur de 136 chevaux et la batterie de 50 kWh de capacité brute. Ce groupe motopropulseur coûte 35 900€ dans la finition E-Style intermédiaire (33 890€ après remise) et 35 650€ en finition Allure plus haut de gamme (34 590€ après remise). Quant au nouveau groupe motopropulseur de 156 chevaux et 51 kWh de capacité brute en batteries, il se réserve désormais à la finition la plus élevée « GT » à 38 850€ (ou 37 690€ après remise).

Pour préparer l’arrivée de la Citroën ë-C3 ?

Pourquoi autant de baisses de prix et de réorganisations de la gamme électrique de Peugeot ? Après l’ajustement des tarifs de la E-308 et des E-2008 jugés trop élevés, la marque au lion essaie sans doute d’améliorer la compétitivité de la E-208 en préparant l’arrivée de la fameuse Citroën ë-C3 à 23 300€ (et 27 800€ en finition haut de gamme). Mais avec seulement 1 300€ d’écart entre la nouvelle E-208 d’entrée de gamme au groupe motopropulseur moins bon et l’ancienne E-208 d’entrée de gamme qui offrait 40 km d’autonomie en plus et 20 chevaux additionnels, pas sûr que cette nouvelle baisse de prix soit si intéressante en valeur absolue. Celle de la GT haut de gamme l'est davantage, puisqu'elle baisse de 480€ à équipement et groupe motopropulseurs égaux.