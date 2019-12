Peugeot : un gros contrat pour la vente de 500 e-208 à Engie

La voiture électrique prend doucement sa place dans le paysage automobile français, mais il ne faut pas oublier, comme pour les véhicules à moteur thermique, le poids des entreprises et des flottes dans les ventes. Et c'est encore plus parlant lorsque l'on regarde les récentes annonces autour de Peugeot.

Le constructeur français a vendu 500 modèles électriques e-208 à Engine Solutions, qui est un des plus gros acheteurs français de véhicules électrifiés, qu'ils soient à batteries et même à pile à combustible.

Jean-Philippe Imparato, le patron de Peugeot, a, de son côté, annoncé à Automotive News Europe que 10 % des 12 000 commandes de nouvelle 208 étaient en électriques à ce jour. L'histoire ne dit pas si les 500 ventes à Engines Solutions sont comptées dans les 1200 commandes fermes de e-208, mais si c'est le cas, cela signifie que le lancement de la citadine électrique est si bon qu'il est surtout favorisé par les entreprises.

Ce qui, il faut le signaler, n'est pas une surprise puisque le constat est similaire pour la Renault Zoe, très achetée par les entreprises. Une fois de plus, cela souligne la part importante des flottes dans les ventes des constructeurs en France. Sur certains segments, elles atteignent les 3/4 des ventes d'un modèle, notamment dans le premium.