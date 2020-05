Peugeot : une e-208 à plus petite batterie avec un prix plus accessible ?

32 300 €, sans la prime écologique, c'est le prix d'accès de la Peugeot e-208 sur le marché français. Evidemment, toute la problématique pour les constructeurs sera de savoir combien de temps le bonus écologique actuel (6000 €) sera maintenu. Sans lui, clairement, la croissance des électriques sera plus complexe, et même si le prix au kWh des batteries a largement baissé au fil du temps, cela reste le nerf de la guerre pour les véhicules électriques.

La capacité des batteries peuvent donc toujours être les variables d'ajustement des prix d'une électrique pour un constructeur, en attendant une éventuelle révolution en la matière. Peugeot, justement, ne repousse pas l'idée d'une e-208 moins chère, avec des batteries plus petites : "actuellement, nos clients ne disent pas que l'e-208 est trop chère, mais à un certain moment, peut-être aurons-nous besoin d'une option plus abordable et nous pourrons toujours proposer un pack de batteries plus petit", a commenté la responsable des véhicules électriques chez Peugeot à Autoexpress.

Peugeot dispose en effet d'une petite marge de manoeuvre, puisqu'à 50 kWh, la e-208 est l'une des mieux dotées chez les citadines. Descendre à 35 kWh, par exemple, permettrait probablement de faire passer le prix sous les 30 000 € tout en proposant une capacité globalement similaire à celle d'une Honda e, d'une Mini Cooper SE et même d'un Madza MX-30.