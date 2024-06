Pirelli habille les cyclistes

Pirelli, associé à Santini, un des leaders mondiaux du vêtement pour cyclistes, propose en édition limitée une collection de fringues techniques et accessoires pour la pratique du vélo. Maillot, cuissard, gourde, chaussette, casquette…

En tout, une petite dizaine de pièces compose cette ligne premium unisexe (deux maillots, un cuissard, un sous-vêtement, un gilet sans manche, une veste coupe-vent, des chaussettes, une casquette et un bidon). Le design néo-rétro et le logo, rendent hommage au Pirelli Sport Club, l’entité sportive de la marque fondée en 1922 pour promouvoir la pratique de l’activité physique auprès de ses employés.

À noter que les deux maillots de la gamme en tissu Polartec Power Stretch hyper respirant sont respectivement certifiés UPF30+ et UPF50+, pour une protection importante contre les rayonnements UV. De quoi rouler protégé(e) et stylé(e). Quant aux prix, ils oscillent entre 10 € le bidon et 180 € le cuissard. Mais surtout avec cette ligne textile, le manufacturier Italien ajoute un maillon supplémentaire à la longue chaîne qui l’unit au cyclisme.

En 1894, le Tipo Milano, le premier pneu estampillé Pirelli, était destiné aux vélos. Depuis, entre le manufacturier italien et la petite reine, le conte de fées perdure. Il y a deux ans, Pirelli avait même relocalisé une partie de sa production de pneus de vélo sur son site historique de Bollate, près de Milan. Cent trente ans d’une passion à l’italienne.