Plus belle voiture de l'année 2021 : une première élimination

Lancée le 3 décembre, l'élection de la plus belle voiture de 2021 a déjà fait une victime : la Honda e. La citadine électrique a été éliminée à l'issue du premier tour. On rappelle que c'est uniquement le public qui vote pour ce prix, remis dans le cadre du Festival Automobile International.

Cette sortie nous apparaît surprenante, la japonaise ayant une bouille des plus sympathiques, avec ses rondeurs et ses influences rétro, venues notamment de la N360 des années 1960. Surtout, c'était le seul modèle en compétition qui n'était pas un SUV ! On pensait qu'elle s'attirerait les faveurs des anti-baroudeurs. Raté !

Pour l'élection, c'est donc reparti pour un tour, avec la phase des quarts de finale. Il reste quatre modèles en compétition, dont deux électriques : la Mazda MX-30 et le Skoda Enyaq. Ils sont accompagnés des Mercedes GLA et Opel Mokka.

Les compteurs ont été remis à zéro. Voter sur le site dédié permet de participer à un tirage au sort avec en premier lot un véhicule de 30 000 € offert par le constructeur gagnant. Le nom de la plus belle voiture, qui succédera à la BMW Série 2 Gran Coupé, sera connu le fin janvier 2021.