Plus d'un conducteur sur deux en électrique dans dix ans ?

La part des voitures électriques stagne en France depuis le début de l’année. La prime à la conversion ne sera plus dès l’année prochaine et le bonus risque fort d'être raboté, probablement de 4 000 à 3 000 €. Difficile dans ces conditions d’espérer une montée en flèche des ventes d’électriques, même si des modèles moins coûteux qu’auparavant font leur apparition (Citroën E-C3, Hyundai Inster, Renault 5 Autonomie urbaine…).

Seulement, le marché des véhicules électriques diffère selon les marchés et une belle progression est attendue à l’échelle mondiale. D’après Accenture, 57 % des automobilistes rouleront en VE en 2035. Ils ont ainsi enquêté aux États-Unis, en Italie, en Allemagne, en France, au Japon et en Chine.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, seulement 11 % des Américains ont répondu qu’ils n’achèteraient jamais de VE. Mieux encore, 54 % se déclarent favorables à en posséder une dans les dix prochaines années, et 23 % d’ici à cinq ans.

Les Chinois motivés

Les Européens sont moins optimistes et emballés par la propulsion électrique puisque seulement 37 % des Allemands et 36 % des Français sont prêts à franchir le pas. Il faut également mettre en perspective que le gouvernement allemand a décidé fin 2023 de couper les aides financières. Les hybrides rechargeables et les électriques ont donc dévissé (- 68,8 % pour les VE en août 2024).

En revanche, l’électrique va bon train en Chine avec des perspectives encourageantes pour le secteur. C’est simple, 65 % des conducteurs chinois pensent que la propulsion électrique est l’avenir. D’ici 2030, ils sont 44 % à songer à investir dans un VE.