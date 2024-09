Plus d'un demi-million de véhicules seront "bloqués" dans le Grand Paris dès janvier prochain

Elle aurait dû être effective dès 2022, mais elle a connu un premier report en juillet 2022 et puis en janvier 2023. D’autres métropoles ont pu reculer davantage l’échéance comme Strasbourg ou Rouen grâce à l’amélioration de la qualité de l’air.

Pour le Grand Paris, ce n’est pas le cas et c’est bien ce qui pose problème. En réalité, l’échéance de 2025 est définie par la loi Climat et Résilience et s’imposera, car la métropole dépasse encore régulièrement les seuils réglementaires. La dernière étude de l’Apur (Atelier parisien d’urbanisme) indique que « malgré une amélioration constante observée depuis plus de 15 ans, les émissions de polluants restent supérieures aux nouvelles recommandations de l’OMS. Les derniers travaux d’Airparif montrent que ce sont toujours plus de 5 000 décès prématurés par an dans la Métropole qui pourraient être évités ».

Un impact de grande ampleur

En interdisant dès janvier prochain les Crit’Air 3 de circuler à l’intérieur du périmètre défini par l’A86, le Grand Paris va faire des mécontents, beaucoup de mécontents. Toujours selon l’Apur, au sein de la ZFE-m 23 % des voitures particulières arborant la vignette Crit’Air 3 seront impactées, soit 422 000. Auxquelles il faut ajouter 59 000 véhicules professionnels, dont 15 200 véhicules appartenant aux seuls artisans. Du côté des poids lourds, cela représente 39 % (soit 7 000 véhicules) et 12 % de deux-roues motorisés. Du côté des bus et cars, ce chiffre atteint 26 % (4 000 véhicules). Pour l’association, 47 000 ménages « seraient vulnérables » au passage de l’étape Crit’Air 3.

À l’échelle de l’Île-de-France, c’est-à-dire en prenant en compte les zones non concernées par la ZFE-m, ce ne sont pas moins de 1,8 million de véhicules qui seront limités dans leur déplacement.

Applicable sans contrôle ?

Comme souvent, il y a la théorie et la pratique. Sur le papier, les véhicules Crit’Air 3 n’auront plus le droit de cité. Dans la pratique, les dispositifs de contrôle automatique ne sont pas disponibles, et toujours pas homologués, leur déploiement ne pourrait débuter qu’à partir de 2026. Seulement, un second problème persiste, celui du coût. Qui de la région ou des communes devra supporter le prix et la maintenance d’un tel dispositif ? Sans véritable contrôle, la loi sera difficilement applicable, laissant encore un peu de répis à un très grand nombre d'automobilistes.