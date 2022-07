Plus d'un Français sur quatre avoue jeter ses déchets par la fenêtre de sa voiture

Sacrés Français !

Ultime preuve que nous sommes emplis de paradoxes, une récente enquête IPSOS réalisée pour la Fondation Vinci Autoroutes vient d’ajouter de l’eau à un moulin déjà bien irrigué.

Alors que la quasi-totalité des Français (94 %) pensent que la présence de déchets nuit à l’image d’une ville ou d’une région, et qu’ils sont encore 91 % à déclarer que jeter ses déchets par la fenêtre d’une voiture peut avoir de graves conséquences, 27 % d’entre eux avouent pourtant le faire lors de leurs trajets sur autoroute.

Pire encore, ils sont 41 % à admettre le faire sur la voie publique. Un signe particulièrement inquiétant car la tendance est la hausse : + 3 points par rapport à 2020, et même + 5 points par rapport à l’an dernier pour les papiers, mouchoirs et emballages (14 %), et jusqu’à 6 points de plus pour les bouteilles en plastique et autres canettes (10 %).

Au rang des jets de déchets les plus courants, on retrouve encore une fois en tête les jets de mégots. Plus d’un fumeur sur quatre (26 %) déclare ainsi jeter ses mégots par la fenêtre de sa voiture. Une pratique à bannir que l’on peut même qualifier de criminelle en pleine période de sécheresse.

Autre donnée particulièrement préoccupante qui ressort de cette étude menée par IPSOS du 24 au 24 juin derniers par Internet auprès de 2 165 personnes, les moins de 35 ans sont 52 % à admettre jeter leurs déchets sur la voie publique, et 36 % à avouer en faire de même par la fenêtre de la voiture. Un jeune de 16-24 ans sur quatre jette même une bouteille en plastique ou une canette par la fenêtre, quand 38 % des fumeurs de moins de 35 ans jettent leurs mégots (49 % des 16-24 ans !).

Désespérant.

Faut-il vraiment le rappeler ? Non, la route n'est pas une poubelle.