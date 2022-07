En France, 9 feux sur 10 sont d’origine humaine. Un mégot mal éteint, jeté depuis une fenêtre de voiture ou une simple étincelle, peut suffire à embraser et dévaster des hectares de végétation en quelques minutes. À l’occasion des premiers départs en Vacances, alors que plusieurs incendies se sont déjà produits dans le sud de la France ces derniers jours, Vinci Autoroutes et l’Entente Valbare-Entente pour la forêt méditerranéenne lancent l’opération « StopMégots ». Une campagne itinérante de prévention et de sensibilisation aux incendies aux abords des autoroutes. Tous les vendredis et samedis du 9 juillet au 13 août plusieurs actions seront menées sur les aires du réseau Vinci autour de l’arc méditerranéen.

Prévention et pédagogie

À chaque étape des équipes viendront à la rencontre des automobilistes pour leur rappeler les gestes et imprudences à ne pas commettre pour éviter les départs de feux. Par ailleurs 30 000 cendriers de poche seront distribués aux fumeurs lors de leurs pauses. Des kits pédagogiques, réalisés par la société Kiduki (découvrir en japonais), intitulé « protéger la nature des déchets et des incendies » seront remis aux enfants de 6 à 9 ans afin d’éveiller la conscience des plus jeunes sur les risques d’incendie. Chez Kiduki, on se dit « convaincu que l’éducation des plus jeunes est le levier à actionner pour agir durablement et en profondeur sur les enjeux environnementaux et sociaux. »

Par ailleurs sur six aires du réseau Vinci (A7, A8, A9 et A 61), une exposition photos de l’artiste aixoise Camille Moirenc présentera des paysages de forêts méditerranéens avant et après incendies afin de mettre en exergue les conséquences des feux de forêts sur le patrimoine naturel et les activités économiques attenantes. Des millions de plantes et d’animaux disparaissent, de nombreux écosystèmes s’en trouvent durablement bouleversés d’autant que les terrains calcinés et érodés accélèrent le ruissellement des eaux de pluie provoquant inondation et glissement de terrain. En sus, les incendies sont responsables de 10 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde.

Interdiction et amende

Mais aux côtés de la pédagogie des actions beaucoup plus radicales se multiplient, comme à Langlade dans le Gard. Face à la sécheresse et au risque d’incendie, le maire du village, interdit de fumer au volant et dans plusieurs endroits de la commune. Des arrêtés similaires avaient déjà été pris dans de nombreuses autres communes les années précédentes comme à Saint-Jean d’Illac (Gironde) où en 2019 un jet d’un mégot a dévasté plus de 600 hectares de pinède et forêt. En 2021 le Sénat déposait une proposition de loi établissant l’interdiction de fumer dans les zones exposées aux risques d’incendie. Enfin, il faut savoir qu’il est interdit de fumer et d’allumer du feu en forêt quelle que soit la période de l’année. Le code forestier interdit « de porter ou d’allumer du feu à l’intérieur et jusqu’à 200 mètres des bois, forêts plantations, landes et maquis ». Le risque d’amende est de 135 €. En cas de dégâts les peines encourues sont portées à 3 ans de prison et d'amende. Enfin au-delà du risque d’incendie, les filtres des cigarettes contiennent du plastique et constituent une source importante de pollution.

Alors, fini de mégoter sur les bons comportements.