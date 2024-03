Plus de 600 chevaux pour la Tesla Model 3 Performance

Il y a quelques jours, des images prises sur le tournage d’une séquence promotionnelle permettaient d’observer pour la première fois les traits de la prochaine version extrême de la Tesla Model 3 restylée à Valence en Espagne. La remplaçante de la Model 3 Performance retirée du catalogue à la fin de l’année dernière reste visiblement très proche des autres versions de la gamme dans son style, avec des jantes spécifiques et quelques détails qui la distinguent des variantes plus sages.

Et grâce à une nouvelle fuite en Corée du Sud, on connaît probablement sa puissance comme vous pouvez le lire dans cette publication sur le réseau X (anciennement Twitter). 158 kW à l’avant et 303 kW à l’arrière, soit une puissante totale de 461 kW ce qui fait très exactement 626 chevaux (si cette puissance cumulée est bien la somme des deux puissances ce qui ne sera pas forcément le cas selon les réglages du groupe motopropulseur). Le gain paraît significatif par rapport à la précédente Model 3 Performance qui dépassait très légèrement les 500 chevaux (Tesla ne communiquait d’ailleurs jamais officiellement sur ce chiffre de puissance).

Des batteries LG

Sans qu’on sache pour l’instant si ces batteries équiperont toutes les Model 3 Performance du marché, la fuite montre aussi que l’auto utilisera des accumulateurs de fabrication LG. Le moteur arrière « 4D2 » serait entièrement nouveau contrairement au générateur installé sur le train avant. Il nous reste également à connaître son nom car pour l’instant, on ignore si elle s’appellera toujours Model 3 « Performance ».