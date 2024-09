Plus que deux niveaux de finition pour les DS 3 et DS 7

Ds Automobiles continue de réorganiser sa gamme. Alors que la grande berline DS 9 se prépare à disparaître du catalogue, les autres modèles modifient leurs niveaux de finition. Après la DS 4, ce sont cette fois les DS 3 et DS 7 qui reprennent le même schéma de gamme en limitant l’offre aux finitions Pallas et Etoile.

La DS 3 démarre ainsi désormais à 30 700€ dans la finition Pallas avec le moteur essence PureTech de 100 chevaux à boîte manuelle. Outre des jantes de 17 pouces « Dublin », la DS 3 Pallas possède un « intérieur Tissu Perruzi Silicium et toile DS Noire Basalte avec une option Cuir grainé Noir Basalte ». De son côté, la DS 3 Étoile possède des jantes de 18 pouces « Nice » et présente un « intérieur tissu Tressé Basalte avec Alcantara et une option Cuir Nappa Brun Criollo avec sièges électriques », en plus d’autres options au niveau des équipements et autres systèmes sono.

Le DS 7 à peine sous les 50 000€

Du côté du grand DS 7, l’addition démarre à 49 750€ dans la finition Pallas avec le diesel de 130 chevaux à boîte automatique. Il comprend le « black pack », des « garnissages Alcantara Noir Profond ainsi qu’une une option toile DS Noir Basalte, un pédalier en aluminium et les sièges avant chauffants ». Quant au DS 7 Etoile, il ajoute le « Cuir Nappa Noir Basalte ou Gris Perle ».

Notez que le DS 7 conserve sa finition haut de gamme « Performance » réservée au bloc hybride rechargeable de 360 chevaux. Et que la DS 3 et le DS 7 restent disponibles actuellement avec les séries spéciales Edition France (uniquement pour la DS 3) et Antoine de Saint Exupéry.