Plusieurs projets avortés chez Jaguar et Land Rover

Le groupe anglais Jaguar Land Rover a dévoilé il y a quelques jours sa feuille de route. Le nouveau Range Rover sera le tout premier modèle à adopter la plateforme modulaire MLA, qui mélangera motorisations thermiques et électriques sur un grand nombre de modèles chez Jaguar et Land Rover. Cette plateforme MLA est articulée autour de trois niveaux selon le gabarit des modèles : low, mid et high.

Le directeur financier de JLR a confirmé lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs que la version "mid" avait été stoppée en interne. Si l'on sait déjà que cela a mis un terme à une Jaguar XJ électrique, cela a aussi pour conséquence de rendre les projets (non confirmés officiellement) de la "Road Rover" et du Jaguar J-Pace morts nés.

Désormais, JLR l'annonce clairement : il faut se concentrer sur les modèles qui se vendent, et qui rapportent. C'est pourquoi l'accent est mis actuellement sur la préparation du lancement des nouveaux Range Rover et Range Rover Sport.

Pour les modèles 100 % électriques, il faudra être patient. La plateforme dédiée à ces véhicules, baptisée EMA, n'arrivera pas avant 2024.