Polestar 2 : crash-test et batteries, mission accomplie

Polestar termine la mise au point de la 2 avec la traditionnelle séance de crash-tests. Un passage pas forcément obligatoire pour des modèles vendus en petite série, mais à l'inverse de la Polestar 1, la 2 sera plus "grand public". Il s'agit donc de rassurer les clients pour une marque qui reste dans le groupe de Volvo et qui mise en grande partie sur la sécurité.

Comme d'autres modèles de constructeurs différents, la Polestar 2 abrite son grand pack de batteries sous la forme d'une petite plateforme logée dans le plancher, totalement encastré et isolé. Cela rend forcément la maintenance plus complexe en cas de changement de batteries, mais l'avantage sécuritaire est grand. En cas de choc, les batteries sont mieux protégées, et l'on sait à quel point ces éléments au lithium ont tendance à prendre feu rapidement en cas de contact avec l'air.

A l'intérieur, aussi, la Polestar 2 soigne ses occupants en cas de choc. L'auto sera équipée de série, sur tous les marchés, d'un airbag "rideau" entre les deux occupants de devant, pour éviter notamment les collisions latérales conducteur/passager. Ajoutez à cela l'airbag de porte et celui au volant, et le conducteur est dans un "cocon" en cas d'accident.

Polestar explique par ailleurs avoir développé un système spécifique de son pour prévenir les piétons de la présence de l'auto. La marque suédoise assure avoir conçu un son qui n'est pas "robotique".