Polestar 3 et futur Volvo XC90 : même plateforme, mais pas le même combat

Batteries en 800V, nouvelle plateforme modulaire, autonomie plus que généreuse, le futur Volvo XC90 va être une véritable révolution. Le constructeur suédois a décidé de profiter du changement de génération pour le passer directement à l'électrique. Ce sera l'occasion pour Polestar de lancer son troisième modèle après le coupé Polestar 1 et le crossover électrique Polestar 2 avec le Polestar 3.

Si la base technique est partagée avec le nouveau Volvo XC90, la philosophie sera bien différente. Polestar vise clairement un public moins familial, plutôt en quête de grand luxe et d'espace à bord. Ce Polestar 3 n'aura donc que 5 places, à la différence du XC90 qui aura droit à sa troisième rangée pour intégrer les 7 places indispensables pour séduire les familles. Et cela influera également le design puisque ce Polestar 3 pourra bénéficier d'une ligne de toit plus fuyante.

"Je n'ai rien contre les véhicules à trois rangées de sièges, mais à la seconde où nous (Polestar) ferions cela, vous (les journalistes) seriez en train de nous demander ce qui différencie notre Polestar 3 du XC90", affirmait Thomas Ingenlath, le PDG de Polestar à nos confrères de Car and Driver.

L'intéressé en profite pour affirmer une position très tranchée sur les SUV, expliquant qu'il "croyait en un marché où tout le monde n'aime pas la même chose". Concrètement, cela signifie que le SUV ne sera pas l'alpha et l'omega de Polestar, qui travaillerait également sur une berline.