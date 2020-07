Pollution : circulation différenciée en Ile-de-France et à Lyon le vendredi 31 juillet

L'épisode de canicule entraîne des pics de pollution à l'ozone. Résultat : la préfecture de police de Paris a annoncé la mise en place de mesures restrictives de circulation à partir du vendredi 31 juillet 5h30. En clair, la circulation différenciée est activée.

Seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air 0 (verte), 1 et 2 peuvent circuler. Sont ainsi bannis les 3, 4 et 5 et les non classés. Ne peuvent donc pas rouler les voitures diesels d'avant 2011 et les voitures essence d'avant 2006 !

Le périmètre est vaste, puisqu'il concerne toute la zone située dans l'autoroute A86, celle-ci n'étant en revanche pas concernée. De plus les limitations de vitesse sont abaissées : 110 km/h au lieu de 130, 90 km/h au lieu de 110, 70 km/h au lieu de 80 ou 90.

La circulation différenciée est valable jusqu'à 20 heures. La préfecture annonce qu'elle mettra en place "des contrôles destinés à s'assurer du respect de ces mesures". Elle invite à limiter les déplacements en voiture, en recourant notamment au télétravail.

Toutefois, le préfet a demandé à ses services de contrôler avec discernement "compte tenu des départs en congé". Une tolérance sera donc accordée pour ceux qui quittent la zone pour se rendre sur le lieu de vacances et voudront éviter le samedi classé noir.

À Lyon

Du côté de Lyon, la circulation différenciée est aussi instaurée pour le 31 juillet. Elle concerne les communes de Lyon, Villeurbanne et Caluire, à l'exception des axes structurants : M6 et M7, tunnel sous Fourvière, périphérique nord et les accès à des parcs relais. Sont autorisés à circuler ceux qui ont une vignette dans les classes 0, 1, 2 et 3. Comme en Ile-de-France, les limitations de vitesse sont abaissées avec les mêmes consignes. Plus d'infos avec la préfecture du Rhône.