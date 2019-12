Porsche 911 : clap de fin pour la 991

En réponse à

Pas sur du tout que Porsche renouvelle un tel succès avec la génération 992. Indépendamment des qualités bien réelles et encore optimisées de la voiture. Le monde change et notamment en Europe en tout cas notre rapport aux voitures.

Je vois parmi mes clients même ceux qui sont très aisés qu'ils n'assument plus de la même manière. En partie parce que 400, 500 ou 700 cv c'est probablement trop, ça en devient ridicule sur route ouverte et bien peu de conducteurs savent réellement s'en servir. Perso je conduis de temps en temps une Fef 458 (pour aller au contrôle technique ou la récupérer chez le carrosserie quand son proprio a frotté une jante ou un bouclier) et la 1ere chose que je fais est de positionner le manetino sur "Neige" parce que les 400 cv qui restent me sont largement suffisants pour la ramener à son garage...

Et puis en dehors de MC, Cannes, St Tropez où beaucoup vivent un peu "hors sol" je vois que certains ex proprios de Porsche ou Fef ou Aston n'assument plus aussi bien le côté trop voyant et ostentatoire. Bizarrement les Tesla à 100.000 € échappent encore a ce mouvement et je vois des S ou le gros SUV X. Bref, doucement mais sûrement il me semble les mentalités changent